Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/07/2026 22:00

Rio - Em busca de espaço, as jovens promessas do Flamengo aproveitaram a oportunidade e ganharam moral com o técnico Leonardo Jardim. Decisivos na vitória sobre o Lausanne-Sport, da Suíça, por 2 a 0 , nesta quarta-feira (8), em Algarve, os atacantes Lorran e Wallace Yan foram elogiados.

"Esses dois jogaram, aproveitaram e fizeram gols. Outros também mostraram competência, mesmo sem marcar. Eu não avalio só pelos gols, mas pelo que eles apresentaram durante a partida. Cada um teve o seu espaço, mais ou menos tempo, para mostrar do que é capaz", disse o técnico Leonardo Jardim.

O Flamengo aproveitou a pausa no calendário para realizar a intertemporada em Portugal. Sem os atletas convocados para a Copa do Mundo, o técnico Leonardo Jardim aproveitou para dar rodagem ao elenco e realizar testes, além de observar os jovens que têm futuro indefinido.

"É importante que os jogadores aproveitem o tempo e as oportunidades para mostrar a sua competência. Em um clube como o Flamengo, a pressão é muito grande e nem sempre existe espaço para lançar jogadores jovens", finalizou Leonardo Jardim.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (11), às 15h30 (de Brasília), contra o Benfica, de Portugal, no Estádio de Algarve, no último teste antes de retornar para o Rio de Janeiro.