Danilo, jogador do Brasil, durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA entre Brasil e Noruega, no New York New Jersey Stadium, em East Rutherford, Estados Unidos, neste domingo, (5). - Vanessa Carvalho/Agência O Dia

Danilo, jogador do Brasil, durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA entre Brasil e Noruega, no New York New Jersey Stadium, em East Rutherford, Estados Unidos, neste domingo, (5).Vanessa Carvalho/Agência O Dia

Publicado 08/07/2026 14:33

Rio - De volta ao Rio, depois da participação na Copa do Mundo, Danilo, de 34 anos, recebeu apoio dos torcedores do Flamengo. O veterano recebeu muitas críticas pelo desempenho na competição e foi abraçado pelos rubro-negros nas redes sociais.

Danilo teve uma falha decisiva na partida contra o Japão, ao errar o passe que gerou o gol dos asiáticos. O Brasil conseguiu virar, vencer por 2 a 1 e se classificar para as oitavas de final. Porém, a atuação do veterano na derrota para a Noruega, que selou o destino da Seleção na competição também não foi boa.



A convocação de Danilo para a Copa foi uma das mais polêmicas, pois o jogador não é titular do Flamengo. Além disso, ele vem atuando como zagueiro e na competição foi utilizado por Carlo Ancelotti como lateral-direito.

Entretanto, mesmo com uma "enxurrada" de críticas, a torcida do Flamengo, atual clube do atleta, saiu em sua defesa e demonstrou apoio a Danilo nessa sua volta, reforçando ainda mais a idolatria que os flamenguistas tem pelo atleta. Veja abaixo:

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* Matéria sob a supervisão de Pedro Logato