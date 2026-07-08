Danilo, jogador do Brasil, durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA entre Brasil e Noruega, no New York New Jersey Stadium, em East Rutherford, Estados Unidos, neste domingo, (5).Vanessa Carvalho/Agência O Dia
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