Danilo foi de última opção de zagueiro a titular da lateral-direita da seleção brasileira na Copa do Mundo - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo foi de última opção de zagueiro a titular da lateral-direita da seleção brasileira na Copa do MundoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/07/2026 12:12

Carrascal deu adeus ao torneio sem ter entrado em campo, assim como Arrascaeta e Léo Pereira.

A participação dos jogadores do Flamengo na Copa do Mundo chega ao fim com a eliminação da Colômbia, nas oitavas de final . Único dos nove representantes rubro-negros que ainda tinha sua seleção viva,

Do trio, o colombiano e o brasileiro ficaram fora por opção técnica, e somente o camisa 10 do Uruguai não jogou por problema físico. Ele passou toda a fase de grupos em tratamento de lesão na panturrilha direita e ainda viu a Celeste ser eliminada precocemente, após apenas três jogos.



Os jogadores do Flamengo que mais atuaram



Por outro lado, outros três nomes do elenco do Flamengo atuaram em todos os jogos por suas seleções. Danilo foi quem mais esteve em campo, até porque foi o único a disputar cinco partidas.



O defensor atuou por 405 minutos mais os acréscimos na Copa do Mundo de 2026. Mesmo com o corte de Wesley, ele começou como reserva, mas entrou no intervalo da estreia do Brasil, no empate em 1 a 1 com Marrocos. E não saiu mais como lateral-direito, apesar de atualmente ser zagueiro.



Além do brasileiro, Gonzalo Plata atuou todo o tempo nos quatro jogos do Equador. E ainda por cima foi o único jogador do Flamengo a fazer um gol, na vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha.



Já Varela esteve os 90 minutos nos três tropeços do Uruguai, em campanha decepcionante. Seu companheiro De La cruz ficou na reserva, mas foi a campo três vezes e jogou mais na derrota por 1 a 0 para a Espanha (entrou no intervalo). Ao todo, foram apenas 83 minutos, fora os acréscimos, do volante.

O desfalque inesperado

Por sua vez, Lucas Paquetá também tinha tudo para estar com Danilo e Plata entre os que mais jogaram. Titular da seleção brasileira, o camisa 20 do Flamengo sofreu uma lesão muscular no fim do primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na fase 16avos.



Sua ausência no meio de campo foi sentida na eliminação para a Noruega. No geral, foi substituído nos quatro jogos que disputou e deu uma assistência.

Ainda na seleção brasileira, Alex Sandro foi quem menos teve oportunidades entre os que jogaram. O lateral-esquerdo foi reserva de Douglas Santos e só entrou no fim de Brasil 3x0 Escócia, atuando por pouco mais de 10 minutos nesta Copa do Mundo.