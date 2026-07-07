O tempo regulamentar terminou empatado em 0 a 0, assim como a prorrogação. Nos pênaltis, a Suíça venceu por 4 a 3 e avançou na Copa do Mundo - David Ramos / Getty Images North America / Getty Images via AFP

O tempo regulamentar terminou empatado em 0 a 0, assim como a prorrogação. Nos pênaltis, a Suíça venceu por 4 a 3 e avançou na Copa do MundoDavid Ramos / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 07/07/2026 19:53

Canadá - A Suíça está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção do país europeu avançou ao vencer a Colômbia nos pênaltis por 4 a 3, nesta terça-feira (7), em Vancouver, pelas oitavas do torneio. O tempo regulamentar terminou empatado em 0 a 0, o que forçou a prorrogação. Como ninguém marcou no período extra, o confronto foi decidido nas penalidades.

Na próxima fase, a Suíça enfrentará a Argentina, que eliminou o Egito. A partida acontecerá no sábado (11), a partir das 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

O jogo

Suíça e Colômbia fizeram um primeiro tempo de mais equilíbrio e pouca emoção em Vancouver. Não por acaso, foram poucas chances de gol ao longo da primeira etapa.

A principal foi da Colômbia veio aos 21 minutos, Puerta bateu colocado e só não fez um golaço porque Kobel estava ligado e saltou para mandar a bola para escanteio. Já a Suíça teve duas oportunidades quase em sequência para finalizar de dentro da área, mas parou em Camilo Vargas.

A Suíça voltou melhor do intervalo e teve uma grande chance logo no segundo minuto da etapa complementar, quando a bola chegou até Sow, que estava livre na área. O camisa 15, porém, escorregou na hora do chute. Posteriormente, Rieder assustou em cobrança de falta.

Antes da pausa para a hidratação, a Colômbia teve oportunidade com Luis Suárez, que finalizou mal. Este foi praticamente o único momento de destaque dos sul-americanos na frente. A Suíça teve mais volume no segundo tempo, mas fez pouco para tirar o zero do marcador.

O 0 a 0 permaneceu até o fim do segundo tempo, o que forçou a prorrogação. O tempo extra foi animado, e a Colômbia esteve mais perto de balançar a rede. Lucumí chegou a acertar o travessão. Já Campaz ficou cara a cara com o goleiro após um vacilo suíço, mas isolou. Pelo lado dos europeus, Amdouni obrigou Camilo Vargas fazer boa defesa.

Entretanto, no fim das contas, ninguém marcou na prorrogação, e o confronto foi decidido nos pênaltis. Pelo lado da Colômbia, Quintero, Campaz e Luis Díaz marcaram. Já Davinson Sánchez acertou o travessão. Cucho Hernández, por sua vez, parou no goleiro Kobel.

Pelo lado da Suíça, Xhaka, Amdouni, Itten e Vargas marcaram. Apenas Akanji desperdiçou ao mandar para fora. Assim, os europeus levaram a melhor por 4 a 3 na disputa por pênaltis e avançaram no torneio.