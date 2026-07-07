Messi se emocionou com a vitória da Argentina - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Messi se emocionou com a vitória da ArgentinaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 07/07/2026 18:00

Rio - A Argentina lutou até o fim e conquistou uma classificação histórica às quartas de final da Copa do Mundo. Mais uma vez liderada por Messi, os argentinos venceram o Egito por 3 a 2, de virada, nesta terça-feira (7), em Atlanta, nos Estados Unidos, e garantiram vaga na próxima fase. Autor de um dos gols da partida, Messi exaltou a força do elenco argentino.

"Estávamos dez metros abaixo da terra e saímos. Não é fácil sair de um 2 a 0. Esse grupo nunca desiste, não abaixa a cabeça e tenta até o final. Tivemos a sorte com o gol do Cuti (Romero) bem rápido e deu tempo para virar o jogo dentro dos 90 minutos. É uma loucura o que esse grupo fez hoje. Muito feliz das pessoas estarem festejando e que vão continuar festejando. Que a gente continue assim", disse.

A Argentina chegou a sofrer 2 a 0 e viu Messi perder um pênalti ainda no primeiro tempo. Porém, o craque argentino conseguiu dar a volta por cima dentro do jogo e liderou a virada. O camisa 10 deu a assistência para Romero descontar aos 34 minutos do segundo tempo e, depois, aos 38, fez o gol de empate. No fim, Enzo Fernández fez o gol da virada, aos 47.

Com a vitória, a Argentina garantiu vaga nas quartas de final e vai enfrentar o vencedor do confronto entre Colômbia e Suíça, que se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), em Vancouver, no Canadá. O próximo jogo será realizado no sábado (11), às 22h, em Kansas, nos Estados Unidos, valendo vaga na semifinal da Copa do Mundo.