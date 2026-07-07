Bruno Guimarães perdeu pênalti contra a Noruega - Williang Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Bruno Guimarães perdeu pênalti contra a NoruegaWilliang Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 07/07/2026 20:02

Bruno Guimarães se pronunciou por meio das redes sociais nesta terça-feira (7), dois dias após a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo. O volante publicou uma mensagem aos torcedores e ressaltou que não iria fugir de falar após a derrota por 2 a 1 para a Noruega.

"O futebol, que me deu tudo o que eu tenho, está sendo o responsável por me fazer sentir a pior dor dos meus 28 anos de vida. Perder o pênalti e ser eliminado nas oitavas de final é duro, é sofrido, dói muito, mas será mais um obstáculo para superar".





Na ocasião, o Brasil teve a oportunidade de abrir o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, após Matheus Cunha sofrer pênalti. Na cobrança, Bruno Guimarães desperdiçou a penalidade ao parar no goleiro Nyland.



No segundo tempo, Erling Haaland marcou os dois gols da Noruega, aos 34 e aos 45 minutos. Neymar ainda diminuiu para o Brasil ao converter um pênalti nos acréscimos, mas não evitou a derrota. Leia mais: Suíça supera a Colômbia nos pênaltis e avança às quartas da Copa Na ocasião, o Brasil teve a oportunidade de abrir o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, após Matheus Cunha sofrer pênalti. Na cobrança, Bruno Guimarães desperdiçou a penalidade ao parar no goleiro Nyland.No segundo tempo, Erling Haaland marcou os dois gols da Noruega, aos 34 e aos 45 minutos. Neymar ainda diminuiu para o Brasil ao converter um pênalti nos acréscimos, mas não evitou a derrota.

Confira a publicação de Bruno Guimarães:

"Já escrevi e apaguei tantas e tantas vezes que já perdi as contas. Estive sempre presente por aqui nas vitórias, nada mais justo do que me apresentar e não fugir de falar com vocês na derrota. O futebol, que me deu tudo o que eu tenho, está sendo o responsável por me fazer sentir a pior dor dos meus 28 anos de vida.

Perder o pênalti e ser eliminado nas oitavas de final é duro, é sofrido, dói muito, mas será mais um obstáculo para superar. Eu já passei por tanta coisa que só eu sei… Tenho a certeza de que, por pior que eu esteja me sentindo agora, tudo vai passar. O mais louco de tudo isso foi chegar em casa após o dia mais triste da minha vida e a primeira coisa que meus filhos falaram, quando acordei, foi: “Papai, vamos jogar bola?”. E aqui eu entendi que, independentemente de dias ruins ou bons, o futebol será sempre o meu grande amor.

Assumo a minha responsabilidade, como sempre fiz, e não é agora que seria diferente. Triste demais pela forma como terminou, mas com a certeza de que Deus sabe de tudo. Te dei glória na vitória e Te darei glória na derrota. Obrigado pela oportunidade, Jesus. O sonho não acabou. Ele segue vivo no meu coração e no de milhares de apaixonados pelo nosso país. Tempo agora de refletir, recuperar as minhas forças junto da minha família e voltar ainda mais forte."

*Sob supervisão de João Alexandre Borges