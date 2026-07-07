Mostafa Zico em entrevista após eliminação na Copa do MundoRoberto Schmidt / AFP
Autor do segundo gol egípcio, Zico afirmou que a atuação da arbitragem teve influência direta no resultado. Para o camisa 11, François Letexier "perseguiu" a equipe desde os primeiros minutos da partida.
"O árbitro não foi bom, foi injusto. A injustiça dele foi clara. Nos perseguiu desde o início da partida. Não quer que a gente vença. Uma partida direcionada", desabafou após o confronto.
Inconformado com o desfecho do confronto, Zico pediu desculpas aos torcedores e voltou a criticar a atuação da arbitragem.
O atacante lamentou a forma como os argentinos garantiram a classificação, embora tenha reconhecido a qualidade da equipe adversária.
"Em nenhum momento pensamos que a partida já estava decidida. Sabíamos que estávamos enfrentando a atual campeã do mundo. Antes mesmo de o jogo começar, já sabíamos que enfrentaríamos uma seleção muito forte e uma das favoritas ao título. Mas, se eles tivessem vencido apenas pelos próprios méritos, isso seria bem diferente para nós", concluiu.
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