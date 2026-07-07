Mostafa Zico em entrevista após eliminação na Copa do Mundo - Roberto Schmidt / AFP

Mostafa Zico em entrevista após eliminação na Copa do MundoRoberto Schmidt / AFP

Publicado 07/07/2026 20:01

3 a 2, nesta terça-feira (7), o atacante Mostafa Zico criticou as decisões do árbitro e do VAR, alegando favorecimento aos atuais campeões mundiais.



Autor do segundo gol egípcio, Zico afirmou que a atuação da arbitragem teve influência direta no resultado. Para o camisa 11, François Letexier "perseguiu" a equipe desde os primeiros minutos da partida.



"O árbitro não foi bom, foi injusto. A injustiça dele foi clara. Nos perseguiu desde o início da partida. Não quer que a gente vença. Uma partida direcionada", desabafou após o confronto.

Estados Unidos - A eliminação do Egito para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo foi marcada por fortes reclamações contra a arbitragem. Depois de abrir 2 a 0, sofrer a virada e perder por, nesta terça-feira (7), o atacante Mostafa Zico criticou as decisões do árbitro e do VAR, alegando favorecimento aos atuais campeões mundiais.Autor do segundo gol egípcio, Zico afirmou que a atuação da arbitragem teve influência direta no resultado. Para o camisa 11, François Letexier "perseguiu" a equipe desde os primeiros minutos da partida."O árbitro não foi bom, foi injusto. A injustiça dele foi clara. Nos perseguiu desde o início da partida. Não quer que a gente vença. Uma partida direcionada", desabafou após o confronto.

O atacante ainda teve um gol anulado no segundo tempo após revisão do VAR, que apontou falta na origem da jogada. Ele voltou a marcar em um lance validado, mas foi substituído aos 35 minutos. A Argentina empatou aos 38 e garantiu a classificação nos acréscimos.



Inconformado com o desfecho do confronto, Zico pediu desculpas aos torcedores e voltou a criticar a atuação da arbitragem.



"Queria muito dar alegria a eles [torcedores], mas peço desculpas. Não deu. Não foi nossa culpa. Esse árbitro… Parece que essa partida foi direcionada. Estávamos vencendo por 2 a 0, e ele vindo para cima da gente. Parabéns à Argentina por mais uma Copa do Mundo, pelo jeito."



O atacante lamentou a forma como os argentinos garantiram a classificação, embora tenha reconhecido a qualidade da equipe adversária.



"Em nenhum momento pensamos que a partida já estava decidida. Sabíamos que estávamos enfrentando a atual campeã do mundo. Antes mesmo de o jogo começar, já sabíamos que enfrentaríamos uma seleção muito forte e uma das favoritas ao título. Mas, se eles tivessem vencido apenas pelos próprios méritos, isso seria bem diferente para nós", concluiu.

*Sob supervisão de João Alexandre Borges