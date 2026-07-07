Leonardo Jardim, treinador do Flamengo - Reprodução / YouTube

Leonardo Jardim, treinador do FlamengoReprodução / YouTube

Publicado 07/07/2026 17:51

Rio - O Flamengo enfrentará o Lausanne-Sport, da Suíça, nesta quarta-feira (8), às 16h30, em Portugal, em amistoso durante a pausa para a Copa do Mundo. O técnico Leonardo Jardim revelou que fará uma rodagem no elenco em relação ao duelo contra o River Plate, da Argentina, na última sexta-feira (3).

"Trata-se de uma equipe boa. Em termos de prioridade, os outros dois adversários (River Plate e Benfica) têm outra dimensão. Vamos utilizar esse jogo para dar alguns minutos a quem não atuou no primeiro jogo. Não é mudar 100%, vamos tentar equilibrar os times nas duas partes", disse Jardim.

Este será o segundo de três amistosos do Flamengo durante a intertemporada. Além do empate por 2 a 2 com o River Plate, o Rubro-Negro ainda enfrentará o Benfica, de Portugal, no próximo sábado (11), às 15h30. Todos os confrontos serão disputados em Portugal.

Confira outras respostas de Leonardo Jardim:

Utilização de Jogadores da base: "Tem sido bom (ver os garotos), sentimos mais capacidade de analisá-los. Eles fizeram os treinos todos com a equipe principal. Tive dois treinos com eles que ajuda a evoluírem em termos estratégicos. Vamos ver no jogo o que eles vão fazer, que será o mais importante."

Novos reforços para o Flamengo: "Temos duas ou três diretrizes importantes. A primeira é trazer jogadores melhores do que temos aqui. Não vale trocar por trocar. E ter sempre a preocupação de trazer jogadores jovens, não com 18 anos, mas que tenham uma capacidade física diferente para ter energia na equipe. Para o presente e para o futuro. Falei que nosso meio-campo ofensivo e mais um ponta poderia ser jogadores interessantes."

Jogadores que estavam na Copa do Mundo: "Com relação aos jogadores, tenho a informação do dia de chegada dos que estão disponíveis. Dos lesionados, ainda não tenho informações sobre quando eles poderão voltar aos treinos."

Uso da base na temporada: "A base é um setor importante para todos os clubes. Mas não vamos apostar por apostar. Há jogadores interessantes, e vamos fazer uma avaliação. Podemos pensar em empréstimos e vendas com percentual de direitos econômicos, mas essa parte cabe ao Boto e ao presidente resolverem."

Destaques da base: "Os destaques são aqueles que têm tido mais espaço na equipe principal. João fez o jogo contra o Coritiba e teve uma boa evolução. Nós acreditamos nele. Há outros jogadores com qualidade. Aos poucos, vamos ver até que patamar eles podem evoluir. Do lado deles, é preciso mostrar competência para jogar no mais alto nível pelo Flamengo."

Sob supervisão de Rodrigo Souza