Arrascaeta é ídolo do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

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Pedro Logato
Rio - Jogadores do Flamengo, que defenderam o Uruguai na Copa do Mundo, participaram nesta quarta-feira (8), do treino do clube no Ninho do Urubu. A principal notícia positiva foi que Arrascaeta participou de atividades com bola, junto de Nicolás de la Cruz e de Guillermo Varela.
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O camisa 10 não teve condições de entrar em campo pelo Uruguai na Copa do Mundo. Ele está em fase final da recuperação de uma lesão na panturrilha direita. A situação causou um atrito entre o Flamengo e a Celeste. O apoiador já havia se machucado pelo Rubro-Negro antes e não entra em campo desde o dia 29 de abril, quando fraturou a clavícula em jogo pela Libertadores.
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Os outros jogadores que estiveram na Copa do Mundo são aguardados em breve. Eles vão ter um período de descanso antes da reapresentação. O Uruguai foi eliminado na primeira fase da Copa do Mundo. Já Brasil, Equador e Colômbia, que tem atletas rubro-negros, foram mais longe na competição.
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O elenco principal do Flamengo está em Portugal. O elenco vai ficar na Europa até 12 de julho e vai fazer mais dois amistosos neste período. A equipe encara o Lausanne-Sport, da Suíça, nesta quarta-feira (8) e no sábado (11), joga contra o Benfica.