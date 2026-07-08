Arrascaeta é ídolo do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Arrascaeta é ídolo do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/07/2026 16:10

Rio - Jogadores do Flamengo, que defenderam o Uruguai na Copa do Mundo, participaram nesta quarta-feira (8), do treino do clube no Ninho do Urubu. A principal notícia positiva foi que Arrascaeta participou de atividades com bola, junto de Nicolás de la Cruz e de Guillermo Varela.

O camisa 10 não teve condições de entrar em campo pelo Uruguai na Copa do Mundo. Ele está em fase final da recuperação de uma lesão na panturrilha direita. A situação causou um atrito entre o Flamengo e a Celeste. O apoiador já havia se machucado pelo Rubro-Negro antes e não entra em campo desde o dia 29 de abril, quando fraturou a clavícula em jogo pela Libertadores.

Os outros jogadores que estiveram na Copa do Mundo são aguardados em breve. Eles vão ter um período de descanso antes da reapresentação. O Uruguai foi eliminado na primeira fase da Copa do Mundo. Já Brasil, Equador e Colômbia, que tem atletas rubro-negros, foram mais longe na competição.

O elenco principal do Flamengo está em Portugal. O elenco vai ficar na Europa até 12 de julho e vai fazer mais dois amistosos neste período. A equipe encara o Lausanne-Sport, da Suíça, nesta quarta-feira (8) e no sábado (11), joga contra o Benfica.