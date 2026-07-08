Jorginho em campo pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

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Pedro Logato
Rio - Peça fundamental do Flamengo, Jorginho, de 34 anos, jamais disputou uma Copa do Mundo. Nascido no Brasil, mas naturalizado italiano, o atleta viveu um momento em que a Azzurra ficou de fora das últimas três Copas do Mundo. A situação incomoda o volante.
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"O momento que a seleção italiana passa, e me inclui nisso também, porque eu estava lá em duas das chances de ir para a Copa, é difícil e triste. É algo que, infelizmente, está faltando na minha carreira. Eu diria que tenho uma carreira incrível, de onde eu saí, a minha história. E essa é uma coisa que está marcada para mim. É algo que machuca", disse em entrevista à "Flamengo TV".
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Jorginho conquistou um título histórico pela seleção italiana, ele foi campeão da Eurocopa de 2021. Por conta disso, por ter defendido a Itália profissionalmente, não pode ser convocado para atuar pelo Brasil.
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"Eu estava assistindo o Brasil como torcedor. Mesmo sabendo que não existe a possibilidade, eu assisti como torcedor, porque é o país que eu nasci, eu amo muito o Brasil. Então, eu estava torcendo sempre pelo melhor para o Brasil. Se a Itália estivesse, eu queria estar jogando. Mas como não estava, é uma questão triste", concluiu.