Hulk estreou pelo Fluminense no amistoso contra o Nova Iguaçu - Lucas Merçon/Fluminense

Hulk estreou pelo Fluminense no amistoso contra o Nova IguaçuLucas Merçon/Fluminense

Publicado 08/07/2026 22:55 | Atualizado 08/07/2026 22:58

Rio - Após uma longa espera, Hulk estreou pelo Fluminense. O camisa 7 entrou em campo pela primeira vez na goleada sobre o Nova Iguaçu por 6 a 1 , em amistoso, nesta quarta-feira (8), no Maracanã, e foi bastante festejado pela torcida. Após o jogo, o atacante de 39 anos comemorou o primeiro jogo e agradeceu o carinho da torcida.

"Agradecer o apoio e carinho de todos. Vou tentar retribuir dentro de campo, marcando o máximo possível de gols e conquistar títulos, que é o principal objetivo. Foi o primeiro jogo que fizemos juntos, então vamos aprimorando esse entrosamento no dia a dia nos treinos e também nos jogos, com o objetivo de encontrar a fórmula perfeita", disse Hulk.

Na estreia pelo Fluminense, Hulk teve boa participação. O camisa 7 teve duas chances claras para marcar, mas errou o alvo. Na primeira, perdeu cara a cara com o goleiro e chutou pelo canto para fora. Depois, recebeu na área e chutou por cima. Por outro lado, participou de dois gols construindo a jogada junto com Lucho Acosta, Serna e Renê.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (12), em amistoso contra o Bahia, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no último teste antes de retomar o calendário. O jogo pode marcar a estreia do zagueiro Thiago Silva. Já a próxima partida oficial será contra o Bragantino, no dia 17, às 20h, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão.