Thiago Silva será o líder da zaga - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Thiago Silva será o líder da zagaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 08/07/2026 12:12

Rio - O zagueiro Thiago Silva e o atacante Hulk foram as contratações do Fluminense para o segundo semestre. As chegadas dos veteranos devem abrir disputa por posição no time titular tricolor, já que os dois devem ser escalados pelo treinador Luís Zubeldía.

Em relação a defesa, a tendência é que Thiago Silva volte a formar dupla titular com Freytes, com quem atuou ao lado da temporada passada. Porém, Jemmes e Millán não estavam no Fluminense em 2025, e podem lutar pela titularidade ao lado do Monstro.

Em relação a Hulk a situação é mais indefinida. O atacante pode atuar como centroavante ou como um segundo atacante. Com isso, a possibilidade de Savarino, Canobbio ou John Kennedy perdem a titularidade.

A permanência de Canobbio no Fluminense é incerta. Valorizado por defender o Uruguai na Copa do Mundo, i atacante tem sondagens de clubes do futebol europeu.