Freytes em ação pelo Fluminense diante do Nova Iguaçu, no Luso-BrasileiroLucas Merçon / Fluminense FC
Tricolores se desesperam com titularidade de Freytes em amistoso
Zagueiro segue como peça de confiança de Zubeldía
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