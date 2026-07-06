Cabobbio em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Cabobbio em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 06/07/2026 12:40

Rio - O atacante Agustín Canobbio, de 27 anos, que disputou a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai é aguardado pelo Fluminense na próxima sexta-feira (10) para retornar aos treinos do clube carioca. O jogador, que tem seu futuro indefinido, passou por um período de férias.

Canobbio fez parte da delegação uruguaia na competição. A Celeste decepcionou e acabou sendo eliminada na fase de grupos com dois empates e uma derrota. O jogador do Fluminense entrou em campo nas três partidas, anotou um gol contra Cabo Verde e foi expulso contra a Espanha.

A permanência do atacante no Fluminense na segunda temporada está indefinida. Canobbio tem recebido algumas sondagens, inclusive do futebol europeu, e o clube carioca pode negociá-lo.

Agustín Canobbio tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028. No total, o atacante entrou em campo pelo Tricolor em 82 partidas, anotou 18 gols e deu sete assistências.