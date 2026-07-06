Facundo Bernal deixou o FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense oficializa venda de Bernal para o Real Betis
Operação será de R$ 62 milhões no total
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Com futuro indefinido, Canobbio volta ao Fluminense nesta semana
Atacante é aguardado na próxima sexta (10) no Tricolor
Fluminense faz consulta por Gustavo Scarpa, do Atlético-MG
Jogador, de 32 anos, se profissionalizou no Tricolor
Fluminense buscará reposição depois de saída de Facundo Bernal
Volante, de 22 anos, irá jogar no Betis
Fluminense acerta venda de Facundo Bernal para clube espanhol
Volante chegou ao Tricolor em agosto de 2024
Hulk marca, e Fluminense derrota o São Cristóvão em amistoso
Reforço marcou um dos gols da vitória por 5 a 0; próximos duelos serão disputados no Maracanã com presença de público
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