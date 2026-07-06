Facundo Bernal deixou o Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Facundo Bernal deixou o FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 06/07/2026 14:43 | Atualizado 06/07/2026 14:47

Rio - O Fluminense oficializou a transferência do volante Facundo Bernal, de 22 anos, para o Real Betis. Por meio das redes sociais, o Tricolor desejou sucesso para o jovem uruguaio, que irá viver sua primeira experiência atuando no futebol europeu.

"O Fluminense FC concluiu a transferência do volante Facundo Bernal para o Real Betis, da Espanha. O clube agradece toda a dedicação do jogador e deseja sucesso na sequência de sua carreira. O jogador uruguaio chegou ao Fluminense em agosto de 2024, contratado junto ao Defensor (URU). Bernal defendeu o Tricolor em 83 partidas e fez parte da campanha histórica da equipe na Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025, nos Estados Unidos. Defendendo o Fluminense, o volante chegou à Seleção Uruguaia, convocado para as partidas contra Peru e Equador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, em 2024", disse a nota oficial.

A operação envolvendo a saída de Bernal foi de 12 milhões de dólares (R$ 62 milhões). O Tricolor detém 60% dos direitos do atleta. O volante chegou ao clube carioca no meio de 2024. Para tirá-lo do Defensor, do Uruguai, o Flu desembolsou algo em torno de 3,6 milhões de dólares (R$ 20 milhões).

Bernal teve altos e baixos no Fluminense. Seus melhores momentos foram no Mundial de Clubes do ano passado e no começo de 2026 quando foi titular. No total, ele entrou em campo em 83 partidas, não fez gols e deu três assistências.