Festa dos jogadores do FluminenseReprodução / Instagram
Eu não queria mais saber de Copa do Mundo, mas vê-los felizes… pic.twitter.com/shWvacjcus— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 7, 2026
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Eu não queria mais saber de Copa do Mundo, mas vê-los felizes… pic.twitter.com/shWvacjcus— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 7, 2026
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