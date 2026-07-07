Festa dos jogadores do Fluminense - Reprodução / Instagram

Festa dos jogadores do FluminenseReprodução / Instagram

Publicado 07/07/2026 16:44 | Atualizado 07/07/2026 16:48

Rio - A virada da Argentina sobre o Egito na reta final, nesta terça-feira (7), pelas oitavas da Copa do Mundo, levou Germán Cano, Lucho Acosta e Rodrigo Castillo à loucura. Os três hermanos vibraram muito e entraram de roupa na piscina. A Albiceleste perdia a partida por 2 a 0, mas correu atrás do prejuízo e venceu por 3 a 2

O vídeo que mostra a empolgação do trio foi publicado no story do Instagram de Germán Cano. O Fluminense também compartilhou nas redes sociais o momento de alegria dos jogadores.

Veja abaixo:

Eu não queria mais saber de Copa do Mundo, mas vê-los felizes… pic.twitter.com/shWvacjcus — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 7, 2026

Atual campeã, a Argentina venceu o Egito por 3 a 2 em Atlanta, nesta terça-feira (7), e avançou às quartas de final da Copa do Mundo.

A seleção africana abriu o placar no primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, Messi teve a chance de deixar tudo igual em cobrança de pênalti, mas parou no goleiro Shobeir.

Já na etapa complementar, o Egito balançou a rede novamente, mas o gol foi anulado por falta. Pouco depois, porém, a seleção africana foi às redes mais uma vez, e o lance valeu.

Apesar da desvantagem no placar, a Argentina buscou a virada. Aos 34, Cuti Romero descontou. Messi deixou tudo igual aos 38 minutos. Já aos 47, Enzo Fernández marcou para colocar a Albiceleste na frente e dar números finais ao jogo.

