Keven Samuel em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Keven Samuel em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 07/07/2026 19:30

Rio - O Fluminense acertou nesta terça-feira (7) a renovação do contrato do atacante Keven Samuel. O jogador, de 19 anos, tinha contrato até dezembro de 2027, mas renovou o vínculo até o fim de 2029, de acordo com informações do "ge".

Keven Samuel é integrante da geração da "Esquadrilha 07", que se tornou a primeira da história de Xerém a conquistar os títulos do Brasileirão e Copa do Brasil na categoria sub-17. Desde o ano passado, o jovem já faz transição da base para o profissional.

Neste ano, Keven Samuel foi o artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro Sub-20. O atacante já foi relacionado para jogos do profissional no Carioca e Brasileirão, mas ainda não estreou. Ele tem treinado no CT Carlos Castilho junto com o elenco principal.

Em meio a Copa do Mundo, o Fluminense faz a preparação para a sequência da temporada no CT Carlos Castilho. O Tricolor disputará amistosos contra o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), e depois contra o Bahia, no domingo (12), às 16h, ambos no Maracanã.