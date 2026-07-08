Fluminense enfrentou o Nova Iguaçu em amistoso, no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Fluminense enfrentou o Nova Iguaçu em amistoso, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 08/07/2026 22:29 | Atualizado 08/07/2026 22:30

Rio - Na estreia de Hulk, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu em amistoso por 6 a 1, nesta quarta-feira (8), no Maracanã. O Tricolor levou um susto e saiu atrás no placar, mas conseguiu ter o controle do jogo e venceu de virada com dois gols de Savarino e um de Hércules, Martinelli, John Kennedy e Germán Cano. Estreante da noite, o camisa 7 teve boa atuação. Daniel Zavolli descontou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (12), em amistoso contra o Bahia, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no último teste antes de retomar o calendário. O jogo pode marcar a estreia do zagueiro Thiago Silva. Já a próxima partida oficial será contra o Bragantino, no dia 17, às 20h, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão.

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Após mais de um mês, o Fluminense voltou a ação, mas com os mesmos sintomas de antes da paralisação do calendário. O Tricolor começou melhor e criando as melhores chances, mas faltou pontaria. Hulk teve chance cara a cara com o goleiro aos quatro minutos, mas chutou para fora. Depois, pelo alto, o Nova Iguaçu puniu os donos da casa. Daniel Zavolli subiu na segunda trave e fez 1 a 0.



Apesar do gol, o Fluminense não se abateu. O time comandado por Luis Zubeldía manteve o controle das ações e criando chances. De tanto insistir, chegou ao empate aos 23 minutos, com Savarino. O camisa 11 recebeu lançamento de Lucho Acosta, fintou a marcação e chutou, a bola desviou na zaga e encobre o goleiro, que conseguiu defender. No rebote, Hércules fez de cabeça.

Após empatar o jogo, o Fluminense cresceu no jogo e não demorou para virar. Depois de uma triangulação entre Serna, Hulk e Lucho Acosta, o argentino cruzou na medida para Savarino, que fez 2 a 1. No fim do primeiro tempo, o estreante Hulk teve mais uma chance para marcar, mas novamente perdeu sozinho na área e mandou por cima do gol.

O Fluminense deslanchou no segundo tempo. Logo aos três minutos, o Tricolor chegou ao terceiro gol com Savarino após mais uma triangulação, desta vez envolvendo Renê, Hulk e Lucho Acosta. Mesmo depois de muitas alterações, o Time de Guerreiros manteve o ritmo e fez o quarto gol com uma pintura de Martinelli, aos 21, da entrada da área.

Na última parada para hidratação, o Fluminense fez as últimas mudanças e ficou totalmente com reservas em campo. Mesmo assim, manteve o ritmo e o domínio. Após boa jogada de Riquelme Felipe, John Kennedy recebeu na área e fez o quinto, aos 36 minutos. O zagueiro Millan quase fez o sexto, mas acertou a trave. No fim, Germán Cano recebeu passe de Riquelme Felipe e fechou o placar: 6 a 1.