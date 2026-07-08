Utilizado na Copa do Mundo de 2022, impedimento semiautomático será implementado no Campeonato Brasileiro de 2026Divulgação / Fifa
CBF vai testar impedimento semiautomático em amistoso do Fluminense
Teste será realizado no jogo contra o Bahia, domingo (12), no Maracanã
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