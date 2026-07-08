Utilizado na Copa do Mundo de 2022, impedimento semiautomático será implementado no Campeonato Brasileiro de 2026 - Divulgação / Fifa

Utilizado na Copa do Mundo de 2022, impedimento semiautomático será implementado no Campeonato Brasileiro de 2026Divulgação / Fifa

Publicado 08/07/2026 21:30 | Atualizado 08/07/2026 21:36

Rio - A CBF vai aproveitar o período de amistosos no futebol brasileiro para testar o sistema de impedimento semiautomático. A entidade vai realizar um dos testes no jogo entre Fluminense e Bahia, no domingo (12), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

O teste seria realizado no amistoso do Fluminense contra o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (8), também no Maracanã, mas a CBF adiou os planos para o próximo domingo. O processo já está em fase final e a entidade pretende disponibilizá-lo no segundo turno do Brasileirão.

O sistema de impedimento semiautomático usado no futebol usa câmeras especiais e sensores na bola para rastrear os jogadores em tempo real. Quando há um possível impedimento, o sistema avisa o VAR instantaneamente. Ele cria uma imagem 3D exata do lance em segundos.

CBF exige jogos da Série A em estádios com semiautomático

A CBF vai restringir os jogos da Série A do Brasileirão somente a estádios com a tecnologia do impedimento semiautomático. Os clubes que não puderem usar suas arenas deverão buscar outra com estrutura. Não há prazo para o início da operação, mas o processo está em fase final de implementação.

A própria CBF bancou a instalação da tecnologia nos 19 estádios utilizados pelos 20 clubes da Série A do Brasileirão (Flamengo e Fluminense dividem a operação do Maracanã). Por causa dessa regra, o Palmeiras decidiu bancar a instalação na Arena Barueri.

O Palmeiras costuma jogar na Arena Barueri quando o Nubank Parque fica indisponível por causa de eventos musicais. O mesmo ocorre com o São Paulo, que não poderá mais utilizar o Brinco de Ouro quando precisar pela mesma razão.