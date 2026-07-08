Roger Guedes renovou com Al-Rayyan até 2030 - Divugalção/ Al-Rayyan

Roger Guedes renovou com Al-Rayyan até 2030Divugalção/ Al-Rayyan

Publicado 08/07/2026 20:00

Rio - O Al-Rayyan, do Catar, anunciou nesta quarta-feira (8) a renovação de contrato com o atacante Roger Guedes. O novo vínculo do brasileiro com o clube vai até 2030. O jogador, que está no clube catari desde 2023, já foi alvo do Flamengo, mas as conversas não avançaram.

"Na minha cabeça não existe lugar melhor que o Al-Rayyan. Eu estou feliz aqui, eu me sinto seguro, eu sei onde é meu lugar. Eu quero continuar construindo meu legado aqui e escrever história no Al-Rayyan. Aqui é meu lugar. Mais do que qualquer lugar, o Al-Rayyan é minha casa. A jornada continua", disse.

Com o novo vínculo, o atacante poderá se naturalizar catari e representar a seleção do país na Copa do Mundo de 2030. Nesta edição do Mundial, o Catar caiu ainda na fase de grupos. A equipe estava no Grupo A, ao lado de Canadá, Bósnia e Herzegovina e Suíça, e terminou na última colocação, com apenas um ponto.

O Flamengo chegou a fazer uma consulta ao Al-Rayyan para saber as condições de uma possível contratação de Roger Guedes. Na avaliação do presidente Luiz Eduardo Baptista e de parte da diretoria, o atacante seria o nome ideal para substituir Gabigol, mas não agradava ao técnico Filipe Luís e ao diretor José Boto.

Roger Guedes chegou ao clube catari em 2023. Desde então, conquistou a Copa do Golfo e a Copa do Catar. Pelo Al-Rayyan, disputou 97 partidas, marcou 78 gols e distribuiu 13 assistências.

Sob supervisão de Rodrigo Souza