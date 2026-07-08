Roger Guedes renovou com Al-Rayyan até 2030Divugalção/ Al-Rayyan
Ex-alvo do Flamengo, Roger Guedes renova contrato com Al-Rayyan
Novo vínculo do atleta vai até 2030
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