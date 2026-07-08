Newton em treinamento do BotafogoVitor Silva/Botafogo

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O Dia
Rio - Newton não é mais jogador do Botafogo. O volante, de 26 anos, foi liberado para viajar, realizar exames médicos e assinar contrato com o São Paulo, segundo o "ge". O jogador desembarcou na capital paulista nesta quarta-feira (8) e visitará o CT da Barra Funda.
O contrato deve ser válido até o fim de 2030. Newton fez parte do negócio que envolveu a troca com o zagueiro Ferraresi, que pertence ao São Paulo e estava emprestado ao Botafogo desde março. Com isso, o defensor ficará em definitivo em General Severiano.
O São Paulo chegou a um acordo com Newton na última semana. Porém, ainda a aguardava a resolução de uma pendência financeira envolvendo Ferraresi, além do acerto dos últimos detalhes da transferência do zagueiro para o Botafogo. Nos últimos dias, as partes avançaram.
Newton é um pedido de Dorival Júnior, que desejava a contratação de mais um volante para reforçar o elenco. Revelado pela Jacuipense, o jogador chegou ao Botafogo em 2022, ainda na base, e estreou no profissional em 2023. Ao todo, foram 74 jogos e dois gols.