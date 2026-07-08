Volante do Botafogo, Danilo Santos entrou em quatro partidas, mas jogou poucos minutos pelo BrasilRafael Ribeiro / CBF

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Hugo Perruso
O Botafogo confirmou uma folga de 10 dias para Danilo, que não retornou ao Brasil com a delegação da seleção brasileira após a Copa do Mundo. Como esperado, o volante está fora do retorno do Brasileirão, no dia 16, contra o Santos, no Rio.
Afastado em maio, ao pedir para não enfrentar o Corinthians, o jogador segue com sua situação indefinida na SAF alvinegra. Com desejo de retornar à Europa, ele não recebeu propostas oficiais de clubes do continente, enquanto a diretoria não deseja liberá-lo para rivais nacionais.
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O valor que o Botafogo quer ganhar com Danilo

Danilo ainda não completou o limite de jogos no Brasileirão e até poderia ser negociado. Flamengo e Palmeiras demonstraram interesse, mas esbarram no desejo do Botafogo de querer ganhar até 40 milhões de euros (cerca de 235 milhões).
Essa projeção pode não se concretizar diante da participação aquém do esperado na Copa do Mundo. Ao se destacar nos amistosos preparatórios e entrar na convocação final, o jogador ficou valorizado, mas na seleção brasileira ficou na reserva e não entrou bem nas quatro partidas que teve chance de jogar.
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A tendência é que, com o fim do torneio de seleções, o volante seja reintegrado ao elenco. Na época de seu afastamento, ele alegou não estar com a cabeça para jogar, diante da indefinição do futuro e o medo se sofrer com alguma lesão.