Volante do Botafogo, Danilo Santos entrou em quatro partidas, mas jogou poucos minutos pelo BrasilRafael Ribeiro / CBF
Com futuro incerto, Danilo ganha folga antes de voltar ao Botafogo
Volante quer sair e ficou afastado dos últimos cinco jogos do Glorioso antes da Copa do Mundo
Com futuro incerto, Danilo ganha folga antes de voltar ao Botafogo
Volante quer sair e ficou afastado dos últimos cinco jogos do Glorioso antes da Copa do Mundo
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