Rio - Após sofrer baixas no elenco, o Botafogo se movimentou e preencheu as lacunas para a sequência da temporada. O Alvinegro encaminhou a contratação do goleiro Warleson, que estava no Cercle Brugge, da Bélgica, e do zagueiro Lucas Monzón, que atuava no Junior Barranquilla, da Colômbia, mas pertence ao Racing, do Uruguai. Com isso, o Glorioso resolveu as reposições.
Revelado no Athletico-PR, Warleson nunca atuou profissionalmente no futebol brasileiro e estava no clube belga desde 2019. O goleiro, de 29 anos, chega para ocupar o lugar deixado por Neto, que rescindiu o contrato no fim do mês de junho. O Botafogo vai desembolsar R$ 4 milhões para contratar o jogador, que assinará contrato de três anos e meio.
Já Lucas Monzón, por sua vez, nasceu no Brasil, mas tem nacionalidade uruguaia. Revelado no Danubio, do Uruguai, fez a carreira no futebol uruguaio e teve passagem pelo Estados Unidos, além do Barranquilla, da Colômbia, e chega para ocupar o lugar deixado por Barboza, que foi para o Palmeiras. O Glorioso vai pagar 800 mil dólares (R$ 4,1 milhões) por 60% dos direitos.
O Botafogo tinha as posições como prioridade no mercado. Na meta, os goleiros Raul e Léo Linck não se firmaram, assim como Neto, que saiu. Na zaga, o técnico Franclim Carvalho conta apenas com Ferraresi, Justino e Anthony. Vale lembrar que Bastos e Ythallo estão fora dos planos, enquanto Kaio Pantaleão se recupera de lesão.
Apesar do acerto com os jogadores, o Botafogo ainda precisa resolver as pendências financeiras. Afinal, o Alvinegro está punido com cinco transfer ban e, por isso, não pode registrar novos jogadores por tempo indeterminado. Recentemente, a Fifa revogou a pena por causa da dívida com o Zenit, da Rússia, por Artur, após reconhecer os efeitos da Recuperação Judicial da SAF.
Sem os reforços à disposição, o Botafogo segue os trabalhos para a sequência da temporada. O Alvinegro, que chegou a desmarcar a intertemporada na Rússia, também não conta com o volante Danilo, que recebeu folgas após defender a seleção brasileira na Copa do Mundo e ainda tem o futuro indefinido. O técnico Franclim Carvalho, que quase foi para o Vasco, permaneceu e comanda as atividades.
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