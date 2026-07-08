Seleção feminina de vôlei da Rússia - Emmanuel Dunand / AFP

Seleção feminina de vôlei da RússiaEmmanuel Dunand / AFP

Publicado 08/07/2026 19:01

Rússia - A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) oficializou, nesta quarta-feira (8), o retorno da Rússia às competições internacionais. A medida atende a recente recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI), que suspendeu de forma provisória o banimento aplicado ao país em razão da guerra na Ucrânia.

A decisão também reativou a pontuação das seleções russas, congelada desde 2022. Com a atualização mais recente do ranking mundial, divulgada durante a Liga das Nações, a equipe masculina voltou a ocupar a terceira colocação, enquanto a feminina aparece em nono lugar, considerando os coeficientes registrados antes da punição.



Em comunicado, a FIVB afirmou que a resolução reforça o compromisso de garantir a participação dos atletas nas competições independentemente da nacionalidade. Ao mesmo tempo, ressaltou que o retorno ocorrerá sob critérios rigorosos estabelecidos em conjunto com os órgãos responsáveis.

Mesmo com a liberação, as restrições aos símbolos nacionais continuam em vigor. O uso da bandeira, do hino e dos uniformes tradicionais ainda segue em avaliação, enquanto um rígido programa de testes antidoping será coordenado pela Agência Internacional de Testes (ITA).

*Sob a supervisão de Rodrigo Souza