Vítor Pereira em sua passagem pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Vítor Pereira em sua passagem pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/07/2026 17:50

Rio - Em busca de um novo treinador, o Vasco fez uma sondagem ao técnico Vitor Pereira, de 57 anos, que trabalhou no Flamengo e no Corinthians. Atualmente, ele está sem clube, tendo trabalhado no Nottingham Forest, da Inglaterra na última temporada europeia.

De acordo com a "Itatiaia", o acerto é improvável, porque Vitor Pereira não deseja um retorno ao futebol brasileiro. Sua passagem curta e com muitos problemas no Flamengo em 2023 ainda pesam no desejo do comandante.

Desde que deixou o Rubro-Negro, Vitor Pereira trabalhou na Inglaterra e no futebol saudita. Antes do Nottingham Forest, ele passou pelo Al-Shabab e pelo Wolverhampton.

A tendência é que Bruno Larazoni seja o treinador interino do Vasco no próximo dia 16 (quinta-feira) contra o Vitória, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.