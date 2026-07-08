Vítor Pereira em sua passagem pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo
Vasco faz sondagem a ex-treinador do Flamengo
Treinador, de 57 anos, está desempregado
Rio - Em busca de um novo treinador, o Vasco fez uma sondagem ao técnico Vitor Pereira, de 57 anos, que trabalhou no Flamengo e no Corinthians. Atualmente, ele está sem clube, tendo trabalhado no Nottingham Forest, da Inglaterra na última temporada europeia.
De acordo com a "Itatiaia", o acerto é improvável, porque Vitor Pereira não deseja um retorno ao futebol brasileiro. Sua passagem curta e com muitos problemas no Flamengo em 2023 ainda pesam no desejo do comandante.
Desde que deixou o Rubro-Negro, Vitor Pereira trabalhou na Inglaterra e no futebol saudita. Antes do Nottingham Forest, ele passou pelo Al-Shabab e pelo Wolverhampton.
A tendência é que Bruno Larazoni seja o treinador interino do Vasco no próximo dia 16 (quinta-feira) contra o Vitória, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
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