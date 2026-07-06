Tchê Tchê em ação em jogo do Vasco na Sul-AmericanaAFP
Contatos de clubes da Séria A não evoluem, e Tchê Tchê segue no Vasco
Jogador, de 33 anos, tem contrato até dezembro
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Jogador, de 33 anos, tem contrato até dezembro
Vasco desperdiça período de treinos e corre para fechar com técnico
Intertemporada entra na parte final com o time vascaíno ainda sem um comandante
Vasco vence o Boavista em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa
O auxiliar Bruno Lazaroni comandou o Cruz-Maltino
Alvo do Vasco, Fernando Seabra confirma permanência no Coritiba
Treinador mandou uma mensagem para a torcida do time paranaense e destacou que sente muito pelo 'transtorno dos últimos dias'
Forma de pagamento da multa atrasa anúncio de novo treinador do Vasco
Fernando Seabra está deixando o Coritiba
Vasco promete reforços a Fernando Seabra antes da volta do Brasileirão
Diretoria pretende anunciar contratações até a partida contra o Vitória
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