Tchê Tchê em ação em jogo do Vasco na Sul-Americana - AFP

Tchê Tchê em ação em jogo do Vasco na Sul-AmericanaAFP

Publicado 06/07/2026 18:20

Rio - Um dos jogadores mais experientes do elenco do Vasco, o volante Tchê Tchê, de 33 anos, continua com o futuro indefinido. O jogador recebeu contatos de dois clubes da Série A, porém, as conversas acabaram não avançando e o atleta continuará no clube carioca.

Com a mudança de comando, já que Renato Gaúcho deixou o clube, sempre existe uma expectativa por parte dos jogadores que não vem sendo utilizados. A situação pode mudar o destino de Tchê Tchê.

Com contrato até o fim do ano, Tchê Tchê já pode assinar um pré-contrato e deixar o Vasco de graça. O volante não ultrapassou o limite de 12 jogos estipulado pela CBF. Com isso, o jogador poderia atuar por outro time da Série A.

Vitorioso por clubes importantes como Atlético-MG e Botafogo, Tchê Tchê chegou ao Vasco no começo do ano passado e viveu altos e baixos. No total, ele entrou em campo em 74 jogos, com três gols e quatro assistências.