Fernando SeabraJP Pacheco Coritiba
Forma de pagamento da multa atrasa anúncio de novo treinador do Vasco
Fernando Seabra está deixando o Coritiba
Alvo do Vasco, Fernando Seabra confirma permanência no Coritiba
Treinador mandou uma mensagem para a torcida do time paranaense e destacou que sente muito pelo 'transtorno dos últimos dias'
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Vasco promete reforços a Fernando Seabra antes da volta do Brasileirão
Diretoria pretende anunciar contratações até a partida contra o Vitória
Vasco pede revogação da intervenção na SAF e retorno de afastados
Pedrinho e mais dois membros foram afastados do Conselho Administrativo
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