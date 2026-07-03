Fernando Seabra - JP Pacheco Coritiba

Fernando SeabraJP Pacheco Coritiba

Publicado 03/07/2026 12:01

Rio - A operação envolvendo a contratação do treinador Fernando Seabra, de 49 anos, pelo Vasco está atrasada. O motivo tem a ver com a multa rescisória. O Coritiba exige o pagamento integral do valor, enquanto o Cruz-Maltino desejava o parcelamento.

Seabra, que dirige o Coxa, tem contrato com o clube paranaense até o fim do ano. O valor da multa é de R$ 4 milhões. O Vasco chegou a um acordo verbal com o comandante até dezembro de 2027.

Fernando Seabra será o terceiro treinador do Cruz-Maltino no ano. Fernando Diniz foi demitido durante o Campeonato Carioca. Renato Gaúcho deixou a equipe na paralisação para a Copa do Mundo.

O treinador chegou ao Coritiba no fim do ano passado. No total, ele dirigiu o clube paranaense em 28 jogos, com 11 vitórias, nove empates e oito derrotas. O Coxa está na sétima colocação no Brasileiro.

Nascido em São Paulo, o treinador tem 49 anos e iniciou sua carreira pelo Bragantino em 2013. Ele passou por equipes de base até quem em 2024 teve a oportunidade de dirigir o Cruzeiro. Ele voltou ao clube do interior paulista naquele mesmo ano e seguiu no cargo até o ano passado.