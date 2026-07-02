Fernando Seabra é o novo treinador do VascoJP Pacheco / Coritiba
Vasco acerta a contratação de Fernando Seabra
Técnico será o terceiro do Cruz-Maltino no ano
Rio - O Vasco acertou a contratação do treinador Fernando Seabra, de 49 anos. Apesar de ainda não tem havido uma oficialização, o empresário Hugo Magalhães e o comandante apareceram juntos em uma foto de aparente comemoração. Ele é aguardado no Cruz-Maltino nesta sexta-feira (3).
O clube de São Januário irá pagar uma multa de R$ 4 milhões para interromper o vínculo do treinador com o Coritiba. Ele irá assinar contrato com o Vasco até o final de 2027.
Fernando Seabra será o terceiro treinador do Cruz-Maltino no ano. Fernando Diniz foi demitido durante o Campeonato Carioca. Renato Gaúcho deixou a equipe na paralisação para a Copa do Mundo.
O treinador chegou ao Coritiba no fim do ano passado. No total, ele dirigiu o clube paranaense em 28 jogos, com 11 vitórias, nove empates e oito derrotas. O Coxa está na sétima colocação no Brasileiro.
Nascido em São Paulo, o treinador tem 49 anos e iniciou sua carreira pelo Bragantino em 2013. Ele passou por equipes de base até quem em 2024 teve a oportunidade de dirigir o Cruzeiro. Ele voltou ao clube do interior paulista naquele mesmo ano e seguiu no cargo até o ano passado.
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