Vasco negocia com Seabra - JP Pacheco / Coritiba

Vasco negocia com SeabraJP Pacheco / Coritiba

Publicado 01/07/2026 12:11

Rio - Em busca de um novo treinador para o segundo semestre, o Vasco tem um novo alvo: Fernando Seabra, atual técnico do Coritiba. O Cruz-Maltino fará uma reunião para tentar avançar e adota um tom otimista neste momento. As informações são do portal "GE".

O novo CEO do Vasco, Fred Luz, entrou em contato com o Coritiba para comunicar que faria uma proposta para Seabra. Para a rescisão de contrato, a multa de Seabra gira em torno de R$ 4 milhões, o que não é considerado um problema para o clube do Rio.

Fernando Seabra chegou ao Coritiba no fim do ano passado. No total, ele dirigiu o clube paranaense em 28 jogos, com 11 vitórias, nove empates e oito derrotas. O Coxa está na sétima colocação no Brasileiro.

Nascido em São Paulo, o treinador tem 49 anos e iniciou sua carreira pelo Bragantino em 2013. Ele passou por equipes de base até quem em 2024 teve a oportunidade de dirigir o Cruzeiro. Ele voltou ao clube do interior paulista naquele mesmo ano e seguiu no cargo até o ano passado.