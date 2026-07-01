Vasco negocia com SeabraJP Pacheco / Coritiba
Vasco negocia a contratação de Fernando Seabra, técnico do Coritiba
Cruz-Maltino adota tom otimista e crê no acerto
Rio - Em busca de um novo treinador para o segundo semestre, o Vasco tem um novo alvo: Fernando Seabra, atual técnico do Coritiba. O Cruz-Maltino fará uma reunião para tentar avançar e adota um tom otimista neste momento. As informações são do portal "GE".
O novo CEO do Vasco, Fred Luz, entrou em contato com o Coritiba para comunicar que faria uma proposta para Seabra. Para a rescisão de contrato, a multa de Seabra gira em torno de R$ 4 milhões, o que não é considerado um problema para o clube do Rio.
Fernando Seabra chegou ao Coritiba no fim do ano passado. No total, ele dirigiu o clube paranaense em 28 jogos, com 11 vitórias, nove empates e oito derrotas. O Coxa está na sétima colocação no Brasileiro.
Nascido em São Paulo, o treinador tem 49 anos e iniciou sua carreira pelo Bragantino em 2013. Ele passou por equipes de base até quem em 2024 teve a oportunidade de dirigir o Cruzeiro. Ele voltou ao clube do interior paulista naquele mesmo ano e seguiu no cargo até o ano passado.
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