Pedrinho, atual presidente do VascoMarcelo Wance / Vasco
Vasco pede revogação da intervenção na SAF e retorno de afastados
Pedrinho e mais dois membros foram afastados do Conselho Administrativo
Rio - O Vasco protocolou nesta quarta-feira (1) um pedido de revogação da intervenção na SAF. Na ação, o Cruz-Maltino alega que a medida comprometeu negociações importantes em meio à janela de transferências e dificultou o processo de busca por um novo investidor, de acordo com o "ge".
No pedido à Justiça, o Vasco solicita que seja reestabelecida a estrutura de governança e o retorno dos três membros do Conselho de Administração afastados pela decisão judicial. Além disso, há o pedido pelo fim da nomeação da interventora, que renunciou ao cargo.
Por fim, o Vasco também pede a retirada da exigência de anuência da 777 Carioca para uma eventual venda das ações da SAF. O Cruz-Maltino cita o relatório da própria interventora, que sustenta que a venda da sociedade é um interesse comum com a 777.
Em decisão proferida pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro no último dia 23, a juíza Caroline Fonseca afastou Pedrinho e mais dois membros do Conselho Administrativo da SAF do Vasco. Ela nomeou Samantha Longo como interventora da SAF. Apesar de afastado, Pedrinho segue como presidente do clube.
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