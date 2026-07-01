Pedrinho, atual presidente do Vasco - Marcelo Wance / Vasco

Pedrinho, atual presidente do VascoMarcelo Wance / Vasco

Publicado 01/07/2026 21:55 | Atualizado 01/07/2026 22:20

Rio - O Vasco protocolou nesta quarta-feira (1) um pedido de revogação da intervenção na SAF. Na ação, o Cruz-Maltino alega que a medida comprometeu negociações importantes em meio à janela de transferências e dificultou o processo de busca por um novo investidor, de acordo com o "ge".

No pedido à Justiça, o Vasco solicita que seja reestabelecida a estrutura de governança e o retorno dos três membros do Conselho de Administração afastados pela decisão judicial. Além disso, há o pedido pelo fim da nomeação da interventora, que renunciou ao cargo.

Por fim, o Vasco também pede a retirada da exigência de anuência da 777 Carioca para uma eventual venda das ações da SAF. O Cruz-Maltino cita o relatório da própria interventora, que sustenta que a venda da sociedade é um interesse comum com a 777.

Em decisão proferida pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro no último dia 23, a juíza Caroline Fonseca afastou Pedrinho e mais dois membros do Conselho Administrativo da SAF do Vasco. Ela nomeou Samantha Longo como interventora da SAF. Apesar de afastado, Pedrinho segue como presidente do clube.