Fernando Seabra é o novo técnico do Vasco - JP Pacheco / Coritiba

Fernando Seabra é o novo técnico do VascoJP Pacheco / Coritiba

Publicado 02/07/2026 16:27 | Atualizado 02/07/2026 18:10

Fernando Seabra inicia os trabalhos no Vasco na sexta-feira (3) com a expectativa de receber reforços para a sequência da temporada. Durante as conversas que antecederam o acerto até o fim de 2027, o treinador foi informado pela diretoria que novos jogadores devem chegar para o Campeonato Brasileiro.



Empolgado com o projeto apresentado, Seabra ouviu do executivo Admar Lopes e do diretor técnico Felipe Loureiro que o clube segue ativo no mercado. De acordo com o canal "Atenção Vascaínos", a diretoria trabalha para trazer reforços antes da partida contra o Vitória, em Salvador, no dia 16 de julho. Rio - O técnicoinicia os trabalhos no Vasco na sexta-feira (3) com a expectativa de receber reforços para a sequência da temporada. Durante as conversas que antecederam o acerto até o fim de 2027, o treinador foi informado pela diretoria que novos jogadores devem chegar para o Campeonato Brasileiro.Empolgado com o projeto apresentado, Seabra ouviu do executivo Admar Lopes e do diretor técnico Felipe Loureiro que o clube segue ativo no mercado. De acordo com o canal "Atenção Vascaínos", a diretoria trabalha para trazer reforços antes da partida contra o Vitória, em Salvador, no dia 16 de julho.

O profissional de 49 anos desembarca no Rio de Janeiro na madrugada desta sexta-feira. Ele chegará acompanhado dos auxiliares Vinicius Rovaris e Álvaro Martins, além do preparador físico Fábio Eiras, que retorna ao clube após duas passagens.

Para contratar Fernando Seabra, o Vasco vai pagar multa rescisória de R$ 4 milhões de forma parcelada ao Coritiba. Ele será o terceiro treinador do Cruz-Maltino em 2026.

Técnicos anteriores

Antes dele, Fernando Diniz deixou o comando da equipe durante o Campeonato Carioca. E Renato Gaúcho foi demitido durante a pausa para a Copa do Mundo.

O novo comandante terá como principal desafio melhorar a campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro, competição em que o clube ocupa a 17ª colocação, com 20 pontos em 18 partidas. Além disso, a equipe segue viva na Copa do Brasil, com duelo contra o Fluminense nas oitavas de final, e na Sul-Americana, onde encara o Independiente Medellín nos playoffs.

*Sob supervisão de Hugo Perruso