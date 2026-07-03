Fernando Seabra é o técnico do Coritiba - Reprodução / TV Coxa

Fernando Seabra é o técnico do CoritibaReprodução / TV Coxa

Publicado 03/07/2026 18:27 | Atualizado 03/07/2026 19:09

Paraná - Fernando Seabra, que foi alvo do Vasco para assumir o time, seguirá no Coritiba. Em vídeo divulgado pelo clube paranaense nesta sexta-feira (3), o técnico destacou que confia e que tem muito orgulho de participar do projeto do Coxa Branca. Ele também mandou uma mensagem para os torcedores.

"Olá, Nação Coxa Branca, Fernando Seabra aqui. Passando, primeiramente, para dizer que sinto muito pelo transtorno dos últimos dias. A gente sabe todo o sofrimento e angústia que isso causou, mas venho aqui comunicar que seguimos fortes no projeto. É um projeto que confiamos e temos muito orgulho de participar e vamos com todo o entusiasmo, como sempre foi, assim como contamos com o entusiasmo e o apoio de todos vocês. Um grande abraço", afirmou Seabra.

O Head Esportivo do Coritiba, William Thomas, também aparece no vídeo e anuncia que Seabra continua. Sem citar o nome do Vasco, o dirigente confirmou que o treinador recebeu uma proposta de outro clube e que o Coxa foi procurado para uma negociação.

"Realmente, o nosso treinador Fernando Seabra recebeu um convite de um outro clube do futebol brasileiro. Houve realmente uma abordagem conosco para uma negociação, da qual prontamente o clube declinou e não avançou com as condições que estavam pré-estabelecidas. Para nós, é um motivação de satisfação, demonstramos uma convicção no projeto, uma força institucional e um posicionamento claro e definitivo para o mercado", disse William Thomas.

"Nós temos muita convicção no projeto que está acontecendo no clube, um orgulho daquilo que os jogadores, staff, comissão técnica e também diretoria impõem no dia a dia para defender os interesses da nossa instituição. Importante que, depois dessa definição, prontamente restabelecemos o nosso trabalho. Fernando Seabra continua conosco e vai seguir liderando o trabalho junto com todo o staff, assim como a nossa diretoria segue conduzindo e liderando o clube nesses desafios da temporada", completou.