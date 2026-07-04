Paulo Henrique em ação durante jogo-treino - Matheus Lima | Vasco da Gama

Paulo Henrique em ação durante jogo-treinoMatheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 04/07/2026 17:02

Rio - O Vasco venceu o Boavista por 2 a 1 em jogo-treino disputado no CT Moacyr Barbosa, neste sábado (4). Nuno Moreira e JP anotaram os gols do Cruz-Maltino na atividade.



O auxiliar Bruno Lazaroni comandou a equipe. O Gigante da Colina está no mercado em busca de treinador após Renato Gaúcho deixar o cargo. O Vasco anunciou a saída de Portaluppi no dia 18 de junho

O Cruz-Maltino viveu uma frustração pela contratação de Fernando Seabra. O Vasco até chegou a um acordo verbal com o treinador, mas houve um entrave entre os clubes pela multa rescisória. O Coritiba exigiu o pagamento à vista, enquanto o Gigante da Colina tentava parcelar o valor.