Paulo Henrique em ação durante jogo-treinoMatheus Lima | Vasco da Gama

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João Alexandre Borges
Rio - O Vasco venceu o Boavista por 2 a 1 em jogo-treino disputado no CT Moacyr Barbosa, neste sábado (4). Nuno Moreira e JP anotaram os gols do Cruz-Maltino na atividade.
O auxiliar Bruno Lazaroni comandou a equipe. O Gigante da Colina está no mercado em busca de treinador após Renato Gaúcho deixar o cargo. O Vasco anunciou a saída de Portaluppi no dia 18 de junho.
O Cruz-Maltino viveu uma frustração pela contratação de Fernando Seabra. O Vasco até chegou a um acordo verbal com o treinador, mas houve um entrave entre os clubes pela multa rescisória. O Coritiba exigiu o pagamento à vista, enquanto o Gigante da Colina tentava parcelar o valor.
Em vídeo divulgado pelo clube paranaense na sexta-feira (3), Seabra confirmou que seguirá no Coritiba: "Olá, Nação Coxa Branca, Fernando Seabra aqui. Passando, primeiramente, para dizer que sinto muito pelo transtorno dos últimos dias. A gente sabe todo o sofrimento e angústia que isso causou, mas venho aqui comunicar que seguimos fortes no projeto. É um projeto que confiamos e temos muito orgulho de participar e vamos com todo o entusiasmo, como sempre foi, assim como contamos com o entusiasmo e o apoio de todos vocês. Um grande abraço", afirmou.