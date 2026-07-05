Vasco se reapresentou no dia 22 e continua sem técnico - Matheus Lima/Vasco

Vasco se reapresentou no dia 22 e continua sem técnicoMatheus Lima/Vasco

Publicado 05/07/2026 13:27

O Vasco completa 18 dias sem técnico e vê o planejamento para o segundo semestre ficar ainda mais atrasado. Com dificuldade para acertar com um profissional, a diretoria vascaína desperdiçou boa parte da intertemporada e, a partir de segunda, restarão apenas 10 dias de treinos até o primeiro jogo oficial.



dirigentes tiveram que voltar a procurar um nome.

A expectativa no Cruz-Maltino era já ter Fernando Seabra na atividade de sexta (3), mas a negociação teve reviravolta e melou. Pegos de surpresa com a decisão do Coritiba de não aceitar um parcelamento dos R$ 4 milhões de multa rescisória, os

14 dias de treinos do elenco sem um treinador, desde a

E assim, já sãodesde a demissão de Renato Gaúcho em 18 de junho. O auxiliar Bruno Lazaroni é quem tem trabalhado com a equipe, mas o entrosamento tático para os primeiros jogos sob um novo comando já estão prejudicados.

Quando o Vasco volta a jogar



Por isso há pressa do Vasco em anunciar um novo técnico, para que ele tenha um mínimo de tempo para trabalhar, antes do jogo com o Vitória, no dia 16. Até porque o clube está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, e não pode se dar ao luxo de desperdiçar pontos nesse retorno do Brasileirão.



Além disso, logo na sequência haverá o jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, dia 22, contra o Independiente Medellín, na Colômbia.