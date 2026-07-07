Gabriel Pec é anunciado pelo Cruzeiro - Divulgação / Cruzeiro

Gabriel Pec é anunciado pelo CruzeiroDivulgação / Cruzeiro

Publicado 07/07/2026 18:35 | Atualizado 07/07/2026 18:57

Rio - Revelado pelo Vasco, Gabriel Pec é o novo reforço do Cruzeiro. O atacante de 25 anos foi anunciado pelo clube mineiro nesta terça-feira (7), após deixar o LA Galaxy, dos Estados Unidos, e assinou contrato válido por cinco temporadas, até junho de 2031.

Para contratar o jogador, a diretoria celeste desembolsará 12 milhões de dólares (cerca de R$ 61,9 milhões), além de bônus por metas. A chegada de Pec era um pedido do técnico Artur Jorge, que já havia manifestado interesse em sua contratação quando comandava o Al-Rayyan, do Catar.



Veja o anúncio da contratação de Gabriel Pec pelo Cruzeiro:

Formado em São Januário, o atacante estreou no time profissional do Vasco em 2019. Pelo Cruz-Maltino, disputou 179 partidas, marcou 26 gols e distribuiu 14 assistências antes de ser negociado com o LA Galaxy, no início de 2024.

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Nos Estados Unidos, Pec viveu o melhor momento da carreira. Além de conquistar o título da MLS, foi eleito a principal contratação da liga em seu ano de estreia. Na atual temporada, anotou 11 gols e deu quatro assistências em 20 jogos.

Nos Estados Unidos, Pec viveu o melhor momento da carreira. Além de conquistar o título da MLS, foi eleito a principal contratação da liga em seu ano de estreia. Na atual temporada, anotou 11 gols e deu quatro assistências em 20 jogos.

*Sob supervisão de Rodrigo Souza