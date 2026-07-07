Pedrinho afirma que houve articulações para afastá-lo da SAF do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Pedrinho afirma que houve articulações para afastá-lo da SAF do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 07/07/2026 18:30

Rio - O Vasco aguarda a decisão Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) para retomar as conversas por reforços para a sequência da temporada. O Cruz-Maltino entrou, nesta última segunda-feira (6), com um agravo de instrumento para suspender a intervenção na SAF e alegou que a decisão da 4ª Vara Empresarial, provocou uma "paralisia estrutural", além de uma crise institucional.

No último dia 22 de junho, a juíza Caroline Rossy Brandão Fonseca determinou o afastamento de Pedrinho e mais dois membros do Conselho de Administração da SAF, além de nomear a advogada Samantha Longo como interventora da SAF. Na ação, o Vasco se fundamentou no relatório feito pela própria interventora, que destacou que há "estrutura de gestão adequada".

No pedido de agravo instrumental, o Vasco sustentou que a intervenção comprometeu negociações em meio à janela de transferências. O Cruz-Maltino tinha acertos com o meia Deossa, do Real Betis, da Espanha, e com o técnico Franclim Carvalho, do Botafogo. Porém, a instabilidade judicial impediu a conclusão das negociações com ambos.

O Vasco busca reforços e um novo técnico para a sequência da temporada. Na última semana, o Gigante da Colina chegou a um acerto com Fernando Seabra, mas não se acertou com o Coritiba sobre o pagamento da multa rescisória. Em meio a isso, o auxiliar interino permanente Bruno Lazaroni comanda as atividades no CT Moacyr Barbosa.