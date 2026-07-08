Pedrinho, atual presidente do VascoMarcelo Wance / Vasco
Justiça rejeita pedido do Vasco e mantém intervenção na SAF
Decisão também nomeia novo interventor
Rio - A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou nesta quarta-feira (8) o pedido do Vasco e manteve a intervenção judicial na SAF. Na decisão, a juíza Simone Gastesi Chevrand também nomeou o advogado Athos de Andrade Figueira Neves como novo interventor da empresa.
O Vasco protocolou um pedido de reconsideração após a decisão anterior, que afastou o presidente Pedrinho e mais dois membros do Conselho de Administração da SAF. Com o pedido rejeitado, o mandatário segue afastado do controle do futebol vascaíno.
Além disso, o Vasco também havia protocolado um agravo, que ainda será apreciado pela Justiça. Enquanto isso, o novo interventor assume o cargo após a renúncia de Samantha Mendes Longo, nomeada inicialmente pela Justiça.
Na decisão, a juíza destaca que a intervenção permanece restrita às questões administrativas ligadas à governança, à prestação de contas e à circulação de informações entre os órgãos da companhia. Ou seja, a medida não afeta a atividade esportiva da SAF.
O Vasco protocolou na Justiça, nesta quarta-feira (8), uma carta enviada pelo empresário Marcos Lamacchia. O investidor destaca que a intervenção judicial na SAF impede, neste momento, a conclusão da operação para aquisição de 90% da SAF.
O empresário ressalta que não pretende discutir o mérito da decisão que afastou Pedrinho e mais membros do Conselho de Administração da SAF. Lamacchia também revelou que os contratos estavam praticamente concluídos após mais de dois anos de negociações.
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