Pedrinho, atual presidente do Vasco - Marcelo Wance / Vasco

Pedrinho, atual presidente do VascoMarcelo Wance / Vasco

Publicado 08/07/2026 21:00

Rio - A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou nesta quarta-feira (8) o pedido do Vasco e manteve a intervenção judicial na SAF. Na decisão, a juíza Simone Gastesi Chevrand também nomeou o advogado Athos de Andrade Figueira Neves como novo interventor da empresa.

O Vasco protocolou um pedido de reconsideração após a decisão anterior, que afastou o presidente Pedrinho e mais dois membros do Conselho de Administração da SAF. Com o pedido rejeitado, o mandatário segue afastado do controle do futebol vascaíno.

Além disso, o Vasco também havia protocolado um agravo, que ainda será apreciado pela Justiça. Enquanto isso, o novo interventor assume o cargo após a renúncia de Samantha Mendes Longo, nomeada inicialmente pela Justiça.

Na decisão, a juíza destaca que a intervenção permanece restrita às questões administrativas ligadas à governança, à prestação de contas e à circulação de informações entre os órgãos da companhia. Ou seja, a medida não afeta a atividade esportiva da SAF.

Vasco protocola carta de Lamacchia na Justiça

O Vasco protocolou na Justiça, nesta quarta-feira (8), uma carta enviada pelo empresário Marcos Lamacchia. O investidor destaca que a intervenção judicial na SAF impede, neste momento, a conclusão da operação para aquisição de 90% da SAF.

O empresário ressalta que não pretende discutir o mérito da decisão que afastou Pedrinho e mais membros do Conselho de Administração da SAF. Lamacchia também revelou que os contratos estavam praticamente concluídos após mais de dois anos de negociações.