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Globo demite narrador que estava há 11 anos na empresa
Ele foi desligado nesta terça-feira (7)
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Botafogo fica perto de anunciar a contratação de zagueiro
Defensor pertence ao Racing de Montevidéu, mas estava emprestado junto ao Junior Barranquilla
Vínculo de Patrick de Paula com o Botafogo chega ao fim
Encerramento do contrato foi registrado no BID
Volante não esconde sonho pela Europa, mas resslta foco no Flamengo
Evertton Araújo também analisou a evolução com o técnico Leonardo Jardim
Parreira passa por traqueostomia e continua internado na UTI
Segundo o boletim, 'ele permanece sedado, em diálise e seu estado de saúde, embora grave, é estável'
Bruno Guimarães se pronuncia após eliminação do Brasil na Copa
Volante citou 'sentir a pior dor' dos 28 anos de vida
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