Logo da TV Globo - Reprodução

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Publicado 07/07/2026 23:09 | Atualizado 07/07/2026 23:29

Rio - Mesmo com a Copa do Mundo em andamento, a Globo demitiu o narrador Sergio Arenillas nesta terça-feira (7). Ele, que atuava principalmente no SporTV, estava no Grupo desde 2015.

A informação foi divulgada primeiro pela Folha de S. Paulo, que conversou com o jornalista. "Não existe o Arenillas narrador sem a Globo. A Globo me formou como narrador. Acreditou num garoto de 18 anos ainda na faculdade e agora entrega um profissional de 30 muito melhor pro mercado".

Sergio Arenillas não está mais no Grupo Globo Reprodução / Instagram @sergioarenillas

Sergio Arenillas venceu, em 2015, um concurso de novos locutores promovido pelo canal esportivo, que visava a cobertura dos Jogos Olímpicos Rio-2016. Ele ganhou destaque nas modalidades olímpicas e também no futebol feminino.

Ele também fez narrações na TV aberto. Afinal, comandou a transmissão de alguns esportes radicais que foram exibidos dentro do 'Esporte Espetacular'. Arenillas ainda entrou em algumas ocasiões em intervalos de jogos para informar resultados de jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil.