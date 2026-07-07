Brasil e Noruega na Copa do Mundo da FIFA, no Estadio de Nova York, em East Rutherford, Estados Unidos, no domingo, 5 de julho de 2026. Foto: Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Brasil e Noruega na Copa do Mundo da FIFA, no Estadio de Nova York, em East Rutherford, Estados Unidos, no domingo, 5 de julho de 2026. Foto: Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 07/07/2026 15:18

Estados Unidos – A Noruega ganhou uma preocupação às vésperas do duelo com a Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O técnico da seleção norueguesa, Stale Solbakken, revelou que parte da delegação vem enfrentando um surto de resfriados durante o torneio, com casos de tosse e febre.



"Tivemos apenas Jorgen com febre. Mas houve um pouco de tosse e rouquidão espalhadas pelo grupo", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

"Há ar-condicionado, voos, vestiários e tudo mais. Somos mais de 50 pessoas. Seria estranho se ninguém apresentasse algum problema", completou.



O lateral Marcus Holmgren Pedersen já ficou fora diante do Brasil, no último domingo (5), depois de se sentir fisicamente debilitado. Na ocasião, os noruegueses ganharam por 2 a 1, com dois gols de Haaland.



A Noruega enfrentará a Inglaterra nas quartas de final, no próximo sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.

*Sob a supervisão de Theo Faria