Lionel Scaloni, técnico da Argentina, se emocionou com a vitória sobre o Egito - William Volcov/Agência O Dia

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, se emocionou com a vitória sobre o EgitoWilliam Volcov/Agência O Dia

Publicado 07/07/2026 17:30

Rio - A Argentina conquistou uma virada épica para avançar às quartas de final da Copa do Mundo. Atual campeã mundial, a seleção argentina viu o Egito abrir 2 a 0 e perdia até os 34 minutos do segundo tempo, quando iniciou a reação até a vitória de virada por 3 a 2 . O técnico Lionel Scaloni enalteceu a entrega dos jogadores, que acreditaram até o fim.

"Sofro como todos vocês, mas as emoções que uma partida de futebol proporciona são incomparáveis. Recriar essas emoções é incrível, por isso sou treinador. Não estávamos em uma final, mas a magnitude da vitória de hoje é comparável às grandes conquistas que já vivemos. Este é um time que, não importa o que aconteça, nunca para de lutar e jogar o seu jogo", disse Scaloni.

A Argentina sofreu 2 a 0, viu o Egito ter um gol anulado e Messi perder um pênalti. Mesmo assim, a atual campeã reagiu. Romero descontou aos 34 minutos do segundo tempo, enquanto Messi empatou aos 38. Já nos acréscimos, Enzo Fernández marcou aos 47 minutos e garantiu a virada, que colocou os argentinos nas quartas de final da Copa do Mundo.

Com a vitória, a Argentina garantiu vaga nas quartas de final e vai enfrentar o vencedor do confronto entre Colômbia e Suíça, que se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), em Vancouver, no Canadá. O próximo jogo será realizado no sábado (11), às 22h, em Kansas, nos Estados Unidos, valendo vaga na semifinal da Copa do Mundo.