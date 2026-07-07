Jogadores da Argentina comemoram gol contra o Egito - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Jogadores da Argentina comemoram gol contra o EgitoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 07/07/2026 16:34 | Atualizado 07/07/2026 16:38

classificação da Argentina sobre o Egito , nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, gerou uma enxurrada de reações entre os jornais mundo afora. Em meio a eles, o "Olé", principal portal do país, enxergou a virada por 3 a 2 como um demonstrativo do "coração de campeão" dos jogadores. Veículos de outros países também se renderam aos "hermanos".

O jornal argentino exaltou Lionel Messi, autor do segundo gol, e trouxe contornos dramáticos à vitória: "Momentos épicos não são algo que se possa ensinar. Você os vive. A Argentina vive o jogo. Eles sofrem, eles vivem, eles lutam por ele e nunca desistem. Tudo estava dando errado novamente. Mas você nunca deve subestimar o camisa 10".

Na Espanha, o veículo madrilenho "Marca" classificou o triunfo como "vitória faraônica". Enquanto isso, o também espanhol "AS" estampou uma foto de Messi com os dizeres "Deus ressucitou". Já na Inglaterra, o "The Guardian" foi outro a exaltar a "virada espetacular" de "La Scaloneta" — como os argentinos chamam a equipe, em referência ao treinador Lionel Scaloni.



Classificada, a Argentina espera seu oponente para o próximo duelo, pelas quartas de final da Copa do Mundo, marcado para este sábado (11), às 22h (de Brasília). O adversário sairá do embate entre Colômbia e Suíça, que decidem a vaga ainda nesta tarde.

*Sob supervisão de Rodrigo Souza