Influenciador IShowSpeed com a camisa de Cabo Verde, no Estádio de MiamiReprodução / X
Fifa investiga argentinos por ofensas racistas contra influenciador
Episódios aconteceram no duelo entre Argentina e Cabo Verde, na última sexta (3)
Bruno Guimarães se pronuncia após eliminação do Brasil na Copa
Volante citou 'sentir a pior dor' dos 28 anos de vida
Atacante do Egito critica arbitragem após eliminação na Copa do Mundo
Mostafa Zico marcou o segundo gol da seleção africana na derrota para a Argentina
Suíça supera a Colômbia nos pênaltis e avança às quartas da Copa
A adversária na próxima fase do Mundial será a Argentina, que eliminou o Egito
Lateral do Flamengo é o único da Seleção que volta em voo da CBF
Carlo Ancelotti não retorna ao país neste momento e iniciará o planejamento do novo ciclo da equipe no fim de julho
Messi se emociona com vitória da Argentina: 'Não abaixamos a cabeça'
Argentinos chegaram a sofrer 2 a 0, mas buscaram a virada por 3 a 2
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Cristiano Ronaldo encerrou sua sexta participação em Mundiais, novamente sem o troféu
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