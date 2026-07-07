Influenciador IShowSpeed com a camisa de Cabo Verde, no Estádio de Miami - Reprodução / X

Influenciador IShowSpeed com a camisa de Cabo Verde, no Estádio de MiamiReprodução / X

Publicado 07/07/2026 15:03

Estados Unidos - O influenciador americano IShowSpeed, famoso por fazer lives na internet, foi hostilizado por torcedores argentinos durante a vitória da seleção sul-americana sobre Cabo Verde . Nesta semana, a Fifa identificou possíveis ofensas racistas ao criador de conteúdo e abriu uma investigação sobre o caso.

As análises da entidade se baseiam em vídeos da própria transmissão ao vivo do influenciador, que tem gravado suas reações às partidas da Copa do Mundo nas quais está presente, direto dos camarotes dos estádios.

Fã assumido de Cristiano Ronaldo, IShowSpeed foi ao Estádio de Miami, palco da partida, com o uniforme de Cabo Verde. Nos cortes da live, é possível observar que alguns torcedores argentinos fizeram gestos obscenos em sua direção. Ironicamente, ao mesmo tempo, outros deles o pediam fotos e apertos de mão.

Aos 21 anos de idade, o criador de conteúdo conta com cerca de 57 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, plataforma na qual faz as lives. Durante o Mundial, ele escolheu uma seleção para vestir a camisa e torcer em praticamente todos os jogos, portanto, não foi um gesto exclusivo para a partida em análise.

*Sob supervisão de Theo Faria