Neymar tem 34 anos - Odd Andersen / AFP

Neymar tem 34 anosOdd Andersen / AFP

Publicado 07/07/2026 09:59 | Atualizado 07/07/2026 10:34

O pai de Neymar Jr publicou uma carta aberta ao seu filho nas redes sociais, com um pedido para que ele siga jogando futebol. Em um longo recado, o empresário elogiou a trajetória do atleta e destacou o prazer em ter acompanhado cada passo, desde que o meia-atacante era criança.



"Ah, filho... Que caminhada. Que trajetória linda. Desafiadora. Muitas vezes dolorosa, mas infinitamente abençoada. Parece que foi ontem que eu via aquele menino com uma bola nos pés, sonhando sem imaginar até onde Deus o levaria. Desde muito cedo, percebi que existia algo diferente em você. Não era apenas talento. Era um propósito", afirmou.



Neymar Jr foi convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo 2026. Ele não vestia a camisa da Seleção desde 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma lesão durante partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. No Mundial, ele saiu do banco contra a Escócia, na fase de grupos, e a Noruega, nas oitavas de final.

"Vivemos juntos cada etapa dessa jornada. Vibrei com seus primeiros gols, com suas primeiras conquistas, com a sua chegada ao futebol profissional e depois vibram os grandes estádios, os títulos, as viagens, a seleção brasileira, o reconhecimento do mundo inteiro. Vi o menino se transformar em um dos maiores jogadores da história da sua geração. Mas, para mim, nada disso supera o privilégio de ter acompanhado cada passo como pai."



O pai de Neymar ainda escreveu o seu pedido ao jogador. "Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou. Desfrute do futebol. Não carregue sobre os ombros o peso das decisões, das críticas, das expectativas ou das interrupções que a vida apresenta", escreveu. O atleta respondeu a postagem comentando "Te amo".



Após a derrota para a Noruega no último domingo (5), Neymar indicou que irá se aposentar da Seleção. "Tentei, tentei. Agora acabou", afirmou o jogador de 34 anos. Já o contrato dele com o Santos se encerra em dezembro.