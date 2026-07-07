Rafaella Santos homenageia o irmão, Neymar Jr. - Reprodução do Instagram

Rafaella Santos homenageia o irmão, Neymar Jr.Reprodução do Instagram

Publicado 07/07/2026 06:33

"Eu vivi e vi o maior de todos os tempos jogar. Neymar da Silva Santos Jr, você me fez amar o futebol, mas também me fez não gostar dele ao mesmo tempo, por tudo o que o envolve. Por trás dos holofotes, da magia e dos gols, existe um mundo difícil e cruel que só nós sabemos. Mas o seu brilho sempre foi maior que tudo isso. Você escreveu a sua história com suor, talento e coração e isso absolutamente ninguém no mundo pode apagar. Obrigada por todas as alegrias que você nos proporcionou em todos esses anos. Olhar para trás, lembrar onde começamos, e ver onde você chegou é de chorar de orgulho", escreveu.

Rafaella, em seguida, mencionou o esforço e resiliência do atleta. "Eu vi de perto cada renúncia, cada gota de suor e cada vez que você se levantou quando ninguém estava olhando. O mundo inteiro aplaudiu as suas vitórias, mas só quem é de casa sabe a resiliência e o tamanho da armadura que você carregou nos dias mais difíceis. Nós vimos as suas dores, o seu silêncio e a sua força para continuar mesmo quando o peso parecia insuportável. Cada cicatriz sua é o testemunho de um gênio e de um guerreiro que nunca se entregou. Você provou que a superação não é apenas vencer o jogo, mas manter a alma gigante diante de qualquer tempestade".



Ela ainda demonstrou orgulho do irmão e da trajetória dele no futebol, além de ressaltar que Neymar sempre terá o apoio da família. "Hoje, como sua irmã, o meu coração dorme em paz. Dorme em paz porque sei que Deus te protegeu em cada batalha, te honrou diante de todos e guiou os seus passos quando as forças pareciam sumir. Você não mudou apenas a sua vida, você inspirou a nossa família e todos que tiveram o privilégio de te ver brilhar. Acima de tudo, quero que você saiba que você é infinitamente amado. Amado por todos nós, que estivemos sempre ao seu lado, e profundamente amado por Deus, que desenhou a sua trajetória perfeita. Não importa o tamanho dos novos desafios ou para onde o vento soprar, o meu abraço e o nosso colo sempre serão o seu lugar seguro. Um ciclo lindo se encerra, mas a nossa caminhada continua. Vamos em frente, sempre juntos".

Por fim, a influenciadora comentou: "Algumas pessoas são boas demais para a dura realidade deste mundo".

Confira: