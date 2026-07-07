Donald Trump ao lado de Gianni InfantinoBrendan Smialowski / AFP

Mais artigos de Gabriel Salotti
Gabriel Salotti
A capa do tradicional jornal francês 'L'Équipe' desta terça-feira (7) trouxe duras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e à Fifa. A publicação destaca como a decisão da entidade de anular a suspensão de Balogun, após o jogador sofrer um cartão vermelho no jogo com a Bósnia, mancha a competição.

"A intervenção de Donald Trump e a decisão indignante de reclassificar Folarin Balogun, apesar de sua expulsão contra a Bósnia, lançam um véu de vergonha sobre a Copa do Mundo, a Fifa e seu presidente, Gianni Infantino", escreveu o jornal.
LEIA MAIS: Confira a tabela da Copa do Mundo
No confronto da segunda fase entre Estados Unidos e Bósnia, na última quarta-feira (1º), Balogun acertou a canela de Muharemovic e acabou expulso. No entanto, dias depois, a Fifa anunciou a suspensão da punição automática, em processo que contou até com uma ligação de Trump ao presidente da Fifa, Gianni Infantino. Depois disso, o atacante norte-americano foi liberado para o confronto com a Bélgica, em decisão que gerou críticas de entidades como a Uefa.

Apesar disso, o reforço do atacante não foi o suficiente. Mesmo com Balogun em campo, os belgas golearam os Estados Unidos por 4 a 1 nesta segunda-feira (6), nas oitavas de final, selando a eliminação da equipe de Pochettino do Mundial.