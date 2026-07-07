Courtois é goleiro da Bélgica - Reprodução / Arquivo pessoal

Courtois é goleiro da BélgicaReprodução / Arquivo pessoal

Publicado 07/07/2026 07:39





"Eu acho que faltou respeito com a gente nos últimos dias. Muita gente dizia que os Estados Unidos iam nos vencer com facilidade, que nós já não éramos a mesma equipe. Hoje mostramos que continuamos sendo um bom time", disse. O goleiro Thibaut Courtois, da Bélgica, disparou contra a seleção dos Estados Unidos na zona mista do estádio de Seattle, após os europeus vencerem os norte-americanos por 4 a 1 nesta segunda-feira (6) , pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogador disse que tinha certeza do resultado positivo e avaliou como sua equipe foi desrespeitada pela imprensa e torcedores."Eu acho que faltou respeito com a gente nos últimos dias. Muita gente dizia que os Estados Unidos iam nos vencer com facilidade, que nós já não éramos a mesma equipe. Hoje mostramos que continuamos sendo um bom time", disse.

Ainda na opinião do goleiro do Real Madrid, Senegal, o adversário que a Bélgica venceu de forma suada por 3 a 2 na segunda fase da Copa do Mundo, foi um oponente mais difícil do que os norte-americanos.



"Entendo que quisessem criar expectativa em torno dos Estados Unidos, mas, para ser sincero, hoje eu estava mais confiante de que venceríamos do que estava antes do jogo contra Senegal. Na minha opinião, Senegal é uma equipe melhor do que os Estados Unidos, e acho que isso também ficou claro hoje", disparou.

Agora, a Bélgica encara a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo, na próxima sexta-feira (10), às 16h, no estádio SoFi, em Los Angeles.