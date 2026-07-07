"Eu acho que faltou respeito com a gente nos últimos dias. Muita gente dizia que os Estados Unidos iam nos vencer com facilidade, que nós já não éramos a mesma equipe. Hoje mostramos que continuamos sendo um bom time", disse.
Ainda na opinião do goleiro do Real Madrid, Senegal, o adversário que a Bélgica venceu de forma suada por 3 a 2 na segunda fase da Copa do Mundo, foi um oponente mais difícil do que os norte-americanos.
"Entendo que quisessem criar expectativa em torno dos Estados Unidos, mas, para ser sincero, hoje eu estava mais confiante de que venceríamos do que estava antes do jogo contra Senegal. Na minha opinião, Senegal é uma equipe melhor do que os Estados Unidos, e acho que isso também ficou claro hoje", disparou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.