Kylian Mbappé, jogador da França, durante partida da Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Kylian Mbappé, jogador da França, durante partida da Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 07/07/2026 09:12

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, condenou nesta segunda-feira (6) "de forma inequívoca" os comentários racistas dirigidos ao atacante francês Kylian Mbappé pela senadora paraguaia Celeste Amarilla.



"O mundo do futebol e a sociedade como um todo estão unidos em apoio ao capitão da seleção da França: devemos lutar contra o racismo e erradicá-lo juntos", escreveu o dirigente em uma mensagem publicada no Instagram.

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"O futebol mostrou durante esta Copa do Mundo até que ponto é um poderoso fator de união em nossas vidas. Nosso esporte deve permanecer como um espaço inclusivo e seguro para todos nós", acrescentou.



Infantino concluiu assegurando que a Fifa continuará com seus "esforços para erradicar a chaga do racismo do nosso magnífico esporte e da sociedade".



Após a vitória no sábado da França sobre o Paraguai por 1 a 0, nas oitavas de final, Amarilla fez críticas de teor racista a Mbappé, por meio do X, devido à sua atitude no fim do jogo, quando não quis cumprimentar o goleiro 'guarani' Orlando Gill. "O futebol mostrou durante esta Copa do Mundo até que ponto é um poderoso fator de união em nossas vidas. Nosso esporte deve permanecer como um espaço inclusivo e seguro para todos nós", acrescentou.Infantino concluiu assegurando que a Fifa continuará com seus "esforços para erradicar a chaga do racismo do nosso magnífico esporte e da sociedade".Após a vitória no sábado da França sobre o Paraguai por 1 a 0, nas oitavas de final, Amarilla fez críticas de teor racista a Mbappé, por meio do X, devido à sua atitude no fim do jogo, quando não quis cumprimentar o goleiro 'guarani' Orlando Gill.