Estados Unidos - O "streamer" americano Darren Jason Watkins Jr., mais conhecido como IShowSpeed, ficou muito famoso fazendo lives, mas, principalmente, por ser fã do Cristiano Ronaldo. Ele tem viralizado nesta Copa do Mundo torcendo a favor do astro ou contra Lionel Messi, rival histórico do craque português.
Mesmo após o ocorrido, o streamer compareceu ao Atlanta Stadium nesta terça-feira (7) para acompanhar o jogo entre Argentina e Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Messi perdeu um pênalti no primeiro tempo e o streamer não perdoou. Veja a reação:
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.