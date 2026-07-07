Influenciador, IShowSpeed, surpreso com pênalti perdido pelo Messi - Reprodução/X @fearedbuck

Influenciador, IShowSpeed, surpreso com pênalti perdido pelo MessiReprodução/X @fearedbuck

Publicado 07/07/2026 15:02 | Atualizado 07/07/2026 15:04

Estados Unidos - O "streamer" americano Darren Jason Watkins Jr., mais conhecido como IShowSpeed, ficou muito famoso fazendo lives, mas, principalmente, por ser fã do Cristiano Ronaldo. Ele tem viralizado nesta Copa do Mundo torcendo a favor do astro ou contra Lionel Messi, rival histórico do craque português.

O influenciador, inclusive, foi alvo de insultos racistas por um pequeno grupo de argentinos no duelo com Cabo Verde, na segunda fase do torneio internacional.

Mesmo após o ocorrido, o streamer compareceu ao Atlanta Stadium nesta terça-feira (7) para acompanhar o jogo entre Argentina e Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Messi perdeu um pênalti no primeiro tempo e o streamer não perdoou. Veja a reação: