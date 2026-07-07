Comemoração de LukakuDivulgação / X @BelRedDevils

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João André Pombo
Estados Unidos - A Bélgica goleou os Estados Unidos por 4 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo, mas a boa atuação não foi o que mais chamou atenção dos internautas nas redes sociais. Depois do apito final, a comemoração do quarto gol repercutiu na internet.
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A celebração remeteu à dança que é costumeiramente associada ao atual presidente do Estados Unidos, Donald Trump. O próprio se envolveu na principal polêmica da Copa do Mundo antes da partida: fez um pedido à Fifa para retirar a suspensão de Balogun, que  havia sido expulso diante da Bósnia, na fase anterior.
VEJA A COMEMORAÇÃO:
Os usuários do "X", antigo Twitter, trouxeram diversas comparações para mostrar a semelhança dos gestos entre sí. Além disso, ainda dizem que o ato foi uma "resposta" à interferência externa de Donald Trump em pedir para remover o cartão vermelho de Balogun, principal jogador da seleção norte-americana.
*Sob a supervisão de Theo Faria