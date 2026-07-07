Celeste Amarilla, senadora do Paraguai - Reprodução / Instagram

Celeste Amarilla, senadora do ParaguaiReprodução / Instagram

Publicado 07/07/2026 11:00

A senadora paraguaia Celeste Amarilla, que fez ataques racistas contra o atacante francês Kylian Mbappé, rebateu a resposta do jogador, após ele chamá-la de "mulher desprezível" . Em publicação nas redes sociais desta terça-feira (7), a parlamentar exigiu uma retratação do atleta, ameaçando-o de processo, e disse que está sofrendo ataques por ser mulher.

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"Meus posts foram feitos com o sangue fervendo. Esse sangue mestiço, bela mistura de sangue indígena e espanhol que corre nas minhas veias, estava fervendo quando você zombava daqueles imensos jogadores paraguaios que lutaram de igual para igual até o fim da partida, e por isso escrevi aquelas mensagens", disse.



A política ainda criticou a atitude de Mbappé em não cumprimentar o goleiro paraguaio Orlando Gill após o fim do jogo. Ela também disse que se arrependeu da postagem polêmica, apagou a publicação e exigiu que o atleta francês peça desculpas.



"Você não me conhece, não faz ideia de quem eu sou e não tem direito algum de dizer que sou uma mulher desprezível, indigna do cargo que ocupo. Sou senadora da República do Paraguai, eleita pelo voto popular. Antes disso, também fui deputada nacional, igualmente eleita. Milhares de paraguaios e paraguaias votaram em mim e me consideram sua voz", afirmou. "Retrate-se comigo, honre a cidadania francesa e peça desculpas. Caso contrário, poderei iniciar medidas judiciais por violência de gênero." "Meus posts foram feitos com o sangue fervendo. Esse sangue mestiço, bela mistura de sangue indígena e espanhol que corre nas minhas veias, estava fervendo quando você zombava daqueles imensos jogadores paraguaios que lutaram de igual para igual até o fim da partida, e por isso escrevi aquelas mensagens", disse.A política ainda criticou a atitude de Mbappé em não cumprimentar o goleiro paraguaio Orlando Gill após o fim do jogo. Ela também disse que se arrependeu da postagem polêmica, apagou a publicação e exigiu que o atleta francês peça desculpas."Você não me conhece, não faz ideia de quem eu sou e não tem direito algum de dizer que sou uma mulher desprezível, indigna do cargo que ocupo. Sou senadora da República do Paraguai, eleita pelo voto popular. Antes disso, também fui deputada nacional, igualmente eleita. Milhares de paraguaios e paraguaias votaram em mim e me consideram sua voz", afirmou. "Retrate-se comigo, honre a cidadania francesa e peça desculpas. Caso contrário, poderei iniciar medidas judiciais por violência de gênero."

Entenda a polêmica

Após a partida entre França e Paraguai, que terminou em 1 a 0 para os europeus nas oitavas de final da Copa do Mundo, Celeste fez as publicações em questão, que logo repercutiram.



"Bruto, não aprendeu nem a escrever, em vez de leite materno chupava cocos e o mais instruído que ouviu foram chimpanzés. Você deveria ter mostrado o dedo, Orlando Gill [goleiro do Paraguai]. Eu faço isso no Senado e não acontece nada", escreveu, na rede social X.



"Camaronês colonizado, fingindo muito ser francês, ressentido, novo-rico, prepotente e feio. Ficou nervoso e morto de medo o jogo todo, como toda sua equipe, não conseguiram fazer nem um gol, ganharam por cagada...", continuou em outra publicação. As declarações foram rebatidas por Mbappé pouco tempo depois.



"Você é uma mulher desprezível e indigna de sua função. Você não representa o Paraguai, esse país que transpirou paixão e honra ao longo de toda a competição. Por sua inconsciência e seu racismo descomplexado, o mundo inteiro já esqueceu o percurso e o esforço histórico que seus jogadores realizaram durante esta Copa do Mundo, dando lugar a uma senhora incompetente que oferece a pior imagem possível de seu país. Eu nunca deixarei que pessoas como ela tenham a liberdade de propagar seu ódio e seu racismo pelo mundo."